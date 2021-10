Riassunto: Phenom assume dirigenti senior per guidare la rapida crescita in Europa

Thomas Gerstner e Andy Joeres portano decenni di esperienza nella scalatura delle aziende SaaS nell’EMEA

LONDRA & MONACO–(BUSINESS WIRE)–Phenom, il leader globale nella gestione dei talenti (Talent Experience Management, TXM), oggi ha annunciato l’assunzione di due dirigenti per guidare la crescita globale in aumento della società. Thomas Gerstner dirigerà gli attività di Phenom in Europa Centrale, mentre Andy Joeres sarà responsabile delle iniziative nel Regno Unito e in Irlanda, Nord Europe, Medio Oriente e Africa. I due ruoli sono stati creati per continuare ad accelerare il ritmo di sviluppo in EMEA, dove si è assistito all’esplosione della domanda di esperienza di talento, IA e automazione da parte dei team di Risorse Umane.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Dan Norton, Responsabile delle pubbliche relazioni, Phenom



dan.norton@phenompeople.com

267-270-5630