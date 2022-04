Riassunto: PHC riceve la prima certificazione EU-MDR e fornisce un dispositivo motorizzato per l’iniezione di farmaci che permette un trattamento più efficiente dell’artrite e di altre condizioni infiammatorie

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–La divisione di diagnostica in vitro di PHC Corporation (di seguito, PHC IVD), un fornitore di dispositivi medici e diagnostici, ha annunciato oggi di aver ricevuto la certificazione EU-MDR (European Union Medical Devices Regulation) per un dispositivo motorizzato per l’iniezione di farmaci che eroga farmaci antinfiammatori chiamati inibitori del fattore di necrosi tumorale (tumor-necrosis factor, TNF). Il dispositivo, chiamato APP-1000*1, è progettato per fornire iniezioni di farmaci semplici, precise e monitorate a domicilio per condizioni come l’artrite reumatoide.

