Riassunto: PHC presenta il prototipo di LiCellGrow, un nuovo sistema di espansione cellulare per supportare lo sviluppo del processo di produzione di prodotti per terapie cellulari e geniche

―La tecnologia di gestione delle colture cellulari in tempo reale punta all’accelerazione della produzione di nuove terapie―









TOKYO–(BUSINESS WIRE)–PHC Corporation Biomedical Division (sede centrale: Chiyoda-ku, Tokyo; Presidente: Nobuaki Nakamura, di seguito “Biomedical Division”) presenterà un prototipo del suo nuovo sistema di espansione cellulare LiCellGrow in occasione dell’incontro regionale per l’Europa ISCT (International Society for Cell & Gene Therapy) 2024 che si terrà a Göteborg, in Svezia, dal 4 al 6 settembre. LiCellGrow, attualmente in fase di sviluppo, è stato sviluppato per consentire alle aziende farmaceutiche di visualizzare in tempo reale i continui cambiamenti metabolici nelle cellule e regolare automaticamente la coltura cellulare per ottimizzare le condizioni di crescita delle cellule.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per prodotti e servizi:

Masayo Okada



Ufficio marketing, Biomedical Division



PHC Corporation



E-mail: masayo.okada@phchd.com

Arthur Goudena



Marketing Manager



PHC Europe B.V.



Tel: +31-76-5433-833



E-mail: arthur.goudena@eu.phchd.com

Contatto per le relazioni con gli investitori e i media:

Hiroko Arai



Ufficio relazioni con gli investitori e comunicazioni aziendali



PHC Holdings Corporation



Tel: +81-3-6778-5311



E-mail: phc_pr@gg.phchd.com