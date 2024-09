Riassunto: PHC lancia LiCellMo TM, l’analizzatore metabolico per la visualizzazione in tempo reale del metabolismo cellulare nelle terapie cellulari e geniche

— Dalla sinergia di PHC Group nasce una nuova tecnologia di laboratorio —

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–La divisione biomedica di PHC Corporation (sede centrale: Chiyoda-ku, Tokyo, presidente: Nobuaki Nakamura; di seguito divisione biomedica) ha annunciato oggi il lancio commerciale di LiCellMo, un analizzatore metabolico di cellule vive che consente ai ricercatori di visualizzare i mutamenti metabolici (*1) nelle colture cellulari, garantendo un più ampio quadro dell’attività cellulare per gli usi di ricerca nelle terapie cellulari e geniche (CGT). LiCellMo utilizza la tecnologia di monitoraggio in linea ad alta precisione di proprietà di PHC (*2), che consente la misurazione continua dei metaboliti cellulari nel mezzo di coltura senza la necessità di interrompere l’esperimento per il campionamento.









Contacts

Contatto per prodotti e servizi:

Masayo Okada



Dipartimento marketing, divisione biomedica



PHC Corporation



E-mail: masayo.okada@phchd.com

Contatto per investitori e media:

Hiroko Arai



Dipartimento relazioni con gli investitori e comunicazioni aziendali



PHC Holdings Corporation



Tel: +81-3-6778-5311



E-mail: phc-pr@gg.phchd.com