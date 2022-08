Riassunto: Pharma Tech Holdings SA ottiene un accordo di impegno di capitale da 30 milioni di franchi svizzeri dall’investitore globale LDA Capital

LUGANO, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Pharma Tech Holding SA (“PTH”) oggi ha annunciato di aver ottenuto un investimento da 30 milioni di franchi svizzeri (CHF), a supporto dei suoi investimenti di portafoglio, da parte di LDA Capital Ltd, gruppo di investimento globale specializzato in transazioni transfrontaliere, tra cui settori come agricoltura, agrotecnologie e CBD.

Fondata nel 2019, PTH è una holding svizzera che investe in aziende innovative di notevole valore tecnologico e dal forte potenziale per la scalabilità, principalmente in Svizzera ed Europa, con una particolare attenzione a tecnologia sanitaria, agritecnologie e alimenti funzionali.

Questa operazione consentirà a PTH di investire e supportare principalmente la società Blue Sky Swisse SA (“BSS”) nel suo portafoglio, una joint venture tra PTH e la società quotata in Borsa IGEA PHARMA NV (“Igea”), IGPH – ISIN NL0012768675.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

