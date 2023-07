Riassunto: P&G Grooming invita la comunità dei dermatologi a immergersi nel mondo della rasatura al 25o Congresso mondiale di dermatologia

Il ramo di P&G dedicato ai prodotti per la rasatura presenterà i principi di scienza dei capelli e della cute al cuore delle ultime innovazioni di Gillette, Venus e Braun

P&G Grooming condividerà gli ultimi aggiornamenti in materia di ricerca con nove ePoster scientifici e una sessione scientifica sponsorizzata

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–In occasione della 25° edizione del Congresso mondiale di dermatologia che si terrà a Singapore dal 3 all’8 luglio 2023, il ramo aziendale di P&G dedicato ai prodotti per la rasatura (P&G Grooming) presenterà soluzioni che sono il risultato di una tradizione di 120 anni all’insegna dell’innovazione e delle competenze scientifiche. Sarà la quarta occasione in cui P&G Grooming dimostrerà il proprio vasto know-how in ambito di scienza dei capelli e della cute, condividendo e scambiando informazioni di ricerca con la comunità dermatologica mondiale al Congresso mondiale di dermatologia.









Il congresso si terrà presso il Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre e darà ai dermatologi presenti la possibilità di capire di persona come P&G Grooming si avvalga della scienza dei capelli e della cute per rendere disponibili eccellenti soluzioni per la rasatura domestica, come dimostrato dalle nostre più recenti innovazioni per i marchi Gillette, Braun e Venus, ma altresì da importanti studi fondamentali che contribuiranno a plasmare il futuro del segmento.

