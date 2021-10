Riassunto: Perfezionata la scissione di Consensus Cloud Solutions, Inc. da Ziff Davis, Inc.

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (“Consensus”), fornitore leader di servizi per la divulgazione sicura delle informazioni, ha annunciato oggi di aver portato a termine la scissione preannunciata da Ziff Davis, Inc. (“Ziff Davis”) (ex J2 Global, Inc.) (Nasdaq: ZD), divenendo una società pubblica indipendente quotata in borsa.

Le negoziazioni regolari delle azioni ordinarie di Consensus inizieranno oggi sul Nasdaq con il simbolo “CCSI”. Le negoziazioni regolari delle azioni ordinarie di Ziff Davis inizieranno oggi sul Nasdaq con il simbolo “ZD”.

“Io e i miei colleghi di Consensus siamo molto lieti di aprire questo nuovo capitolo come società pubblica a sé stante”, ha dichiarato Scott Turicchi, amministratore delegato di Consensus.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

