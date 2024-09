Riassunto: Percona ridefinisce la gestione di database cloud-native con Percona Everest: la prima alternativa DBaaS pubblica open source al mondo

Oggi disponibile al pubblico, la piattaforma di database open source cloud-native consente la fornitura e la gestione automatica di database multipli in vari ambienti, tutto all’interno di un’unica interfaccia utente intuitiva

RALEIGH, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Percona, un leader globale nella fornitura di software e servizi per database open source di livello aziendale, oggi ha annunciato che la sua nuovissima, rivoluzionaria piattaforma per database, Percona Everest, è finalmente disponibile al pubblico. Percona Everest è una piattaforma di database open source, cloud-native, progettata per fornire funzionalità di base e comodità simili a quelle fornite dai prodotti di database-as-a-service (DBaaS), ma senza l’obbligo del vendor lock-in (obbligo del fornitore) e relative difficoltà.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Jacob Manchester



Scratch Marketing + Media per Percona



jacob@scratchmm.com

401-636-7757