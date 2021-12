Riassunto: Percona Platform unifica i database open source supportando implementazioni private dei database come servizio

La nuova proposta di Percona offrirà un’esperienza integrata agli sviluppatori e agli amministratori di database grazie alla quale potranno monitorare, gestire, proteggere e ottimizzare gli ambienti dei propri database.

RALEIGH, Carolina del Nord–(BUSINESS WIRE)–Percona, azienda leader nel campo dei software e dei servizi per database open source, ha annunciato oggi che Percona Platform riunirà in un unico prodotto funzionalità di distribuzione dei database, competenze nel campo dell’assistenza, servizi, opzioni di gestione e generazione automatizzata di insight. Basandosi sulle competenze acquisite dall’azienda in materia di database, tra cui MySQL, PostgreSQL e MongoDB, la nuova versione di Percona Platform semplificherà per gli utenti le modalità di monitoraggio, gestione e ottimizzazione delle proprie istanze di database in qualsiasi infrastruttura.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Informazioni aziendali

Contatti per la stampa

Mark Kember



onebite per Percona



percona@onebite.co.uk