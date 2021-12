Riassunto: Per 9 delle principali compagnie assicurative su 10 in Europa l’esperienza clienti è il fattore principale della trasformazione digitale

Il sondaggio ISG Pulse of the Insurance Industry rivela che per il 42% delle compagnie assicurative con la digitalizzazione aumenta la vulnerabilità nella sicurezza informatica

FRANCOFORTE, Germania–(BUSINESS WIRE)–La domanda di una migliore esperienza clienti è il principale fattore trainante della trasformazione digitale nel settore assicurativo in Europa, ma con la crescente digitalizzazione, gli assicuratori segnalano sempre maggiori vulnerabilità nella sicurezza informatica, stando ai risultati del secondo sondaggio annuale del settore assicurativo, ISG Pulse of the Insurance Industry, condotto dall’importante azienda di ricerca e consulenza tecnologica globale Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III).

L’87% dei partecipanti al sondaggio hanno citato il miglioramento dell’esperienza clienti come la priorità assoluta nella progettazione delle iniziative di trasformazione digitale, con particolare attenzione a soluzioni “mobile-first” e su base piattaforma per l’acquisizione e gestione dei clienti, la personalizzazione dei prodotti e delle offerte, e la semplificazione dei punti di contatto con i clienti, come le richieste di indennizzo e la gestione dei documenti.

