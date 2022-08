Riassunto: People2.0 acquisisce Husys, fornitore di servizi di datore di lavoro nominale e di consulenza in materia di risorse umane

La collaborazione andrà ad ampliare ulteriormente la presenza globale in rapida crescita di People2.0 in India

FILADELFIA e HYDERABAD, India–(BUSINESS WIRE)–People2.0, la maggiore piattaforma al mondo di servizi di datore di lavoro nominale (employer of record, EOR) e intermediario assicurativo (agent of record, AOR), ha annunciato oggi di aver acquisito Husys, fornitore di servizi EOR end-to-end e consulenza in materia di risorse umane con sede in India. Trattasi della quinta acquisizione portata a termine nell’ultimo anno da People2.0, la quale sta continuando ad espandere il proprio portafoglio di servizi EOR e AOR e la propria presenza su scala globale.

