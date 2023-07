Riassunto: Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. annuncia una terza proroga e ulteriori pagamenti volontari sul conto fiduciario

GREENWICH, Connecticut–(BUSINESS WIRE)–Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE: PGSS.U) (la “Società”), una società specializzata in acquisizioni per scopi speciali (SPAC) creata allo scopo di effettuare una fusione, uno scambio di azioni, un’acquisizione di beni, un acquisto di azioni, una riorganizzazion o altra operazione commerciale analoga con una o più aziende o asset (una “business combination”), ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione (il “Consiglio”) ha approvato l’ulteriore proroga del tempo a disposizione della Società di completare una business combination in conformità all’Articolo 54.9 del secondo memorandum emendato e riformulato e agli articoli di associazione (gli “Articoli”) della Società, fino al 31 dicembre 2023 (la “terza proroga”).





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

