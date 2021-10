Riassunto: Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. annuncia un prezzo di 200.000.000 di dollari per l’offerta pubblica iniziale

GREENWICH, Connecticut–(BUSINESS WIRE)–Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (la “Società”), società veicolo appositamente costituita, ha annunciato oggi di avere stabilito il prezzo per l’offerta pubblica iniziale (initial public offering, “IPO”) di 20.000.000 di unità al prezzo di 10,00 dollari per unità. Ogni unità consiste di un’azione ordinaria di Classe A e di metà di un warrant riscattabile. Ogni warrant completo conferisce al titolare il diritto all’acquisto di un’azione ordinaria di Classe A al prezzo di 11,50 dollari per azione. Le unità saranno quotate alla Borsa di New York (New York Stock Exchange, “NYSE”) e negoziate sotto il simbolo ticker “PGSS.U” a partire dal 22 ottobre 2021.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

