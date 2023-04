Riassunto: Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. annuncia seconda proroga di tre mesi per aggregrazione

GREENWICH, Conn.–(BUSINESS WIRE)–Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE: PGSS.U) (la “Società”), società veicolo SPAC fondata da StratCap Investment Management, LLC, in precedenza denominata Strategic Capital Fund Management, LLC, (lo “Sponsor”), ha annunciato in data odierna il versamento di 719.907,30 dollari sul conto fiduciario detenuto presso Continental Stock Transfer & Trust Company per la seconda proroga di tre mesi (fino al 26 luglio 2023) della data entro la quale la Società deve completare un’aggregazione aziendale.

Inoltre il 24 aprile 2023 la Società ha prorogato la scadenza di una cambiale per il finanziamento del capitale d’esercizio, non fruttifera di interessi, a beneficio dello Sponsor del valore di 719.907,30.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

