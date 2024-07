Riassunto: Pearl raccoglie il più grande investimento nell’IA odontoiatrica con un round da 58 milioni di dollari

Lo storico investimento nell’intelligenza artificiale (IA) odontoiatrica consente a Pearl di ampliare ulteriormente le sue soluzioni di IA odontoiatrica, migliorando in maniera significativa i risultati nella salute dentale per i pazienti

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Pearl, il leader globale nell’IA odontoiatrica, oggi ha annunciato di aver raccolto 58 milioni di dollari in un finanziamento di serie B volto ad accelerare la sua missione di migliorare l’assistenza per i pazienti odontoiatrici. Left Lane Capital ha guidato il round, con la partecipazione di Smash Capital, Alpha Partners, e degli investitori esistenti, Craft Ventures e Neotribe Ventures. Il finanziamento rappresenta il più grande investimento mai realizzato nell’intelligenza artificiale odontoiatrica.









Grazie a questo investimento, Pearl continuerà a promuovere l’innovazione in tecnologie che migliorano la salute dei pazienti odontoiatrici in tutto il mondo ampliando la sua linea di prodotti realizzati con l’IA odontoiatrica, arricchendo il suo portafoglio normativo e di brevetti, e aumentando l’accesso globale ai vantaggi trasformativi dell’IA in odontoiatria.

