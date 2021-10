Riassunto: Paysafe prolunga la partnership con ZEN.COM per colmare il divario tra le transazioni in contanti e quelle digitali

I clienti ZEN.COM in 25 Paesi possono ora usare Paysafecash per depositare contanti nei loro conti

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La piattaforma di pagamento all’avanguardia Paysafe (NYSE: PSFE) ha annunciato oggi di aver esteso la partnership con il fornitore di pagamenti ZEN.COM. La soluzione eCash di Paysafe, Paysafecash, può ora essere usata sia dai singoli clienti che dai clienti aziendali in 25 Paesi europei per depositare contanti in modo veloce e sicuro nei portafogli virtuali ZEN.COM.

Dopo aver selezionato Paysafecash come primo metodo nell’app mobile ZEN. COM, il cliente indica quanti contanti vuole depositare nel proprio conto e genera un codice a barre unico per la transazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ufficio stampa:

Sanna Raza, Manager comunicazioni aziendali, DACH



sanna.raza@paysafe.com

+43 676 765 7202