Riassunto: PayRetailers nomina Jonathan Wilson Chief Risk Officer

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–PayRetailers, il principale fornitore di tecnologia dei pagamenti all-in-one di LATAM, ha nominato Jonathan Wilson nuovo Chief Risk Officer (CRO). Con questo incarico PayRetailers sta facendo un ulteriore passo avanti nella sua missione di fornire soluzioni di pagamento sicure e affidabili alla sua base clienti in costante aumento.





Nel suo nuovo incarico di Direttore del rischio, Wilson sarà responsabile della supervisione del rischio operativo e di credito dell’azienda, oltre che della strategia di gestione del rischio.

Una figura di spicco nella gestione del rischio

Jonathan Wilson vanta un’esperienza nella riduzione dell’esposizione al rischio e innalzamento dei profili di sicurezza per le organizzazioni di pagamenti globali all’avanguardia. Per oltre dieci anni, Wilson è stato Direttore del rischio per la divisione Digital Wallets di PaySafe, dove è stato alla guida della gestione del rischio e dell’analisi dei dati, e ha implementato una struttura di controllo e pratiche antifrode e antiriciclaggio di denaro.

