Riassunto: PayRetailers farà visita al SBC Summit, iFX EXPO e SiGMA Europe

BARCELONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Nella prima metà del 2023, PayRetailers ha operato attivamente negli eventi globali in ambito Fintech e servizi finanziari, creando legami di valore capaci di consentire ad aziende di vari settori di operare senza problemi e in modo sicuro nell’America Latina.





Con un forte impegno costante nel sostenere l’ecosistema dei pagamenti digitali nell’America Latina, PayRetailers ha tracciato il proprio cammino per il resto del 2023, con l’obiettivo di espandersi in nuovi mercati e offrire soluzioni per pagamenti su misura a diversi business tramite miglioramenti continui alle proprie API.

PayRetailers, con sede a Barcellona, comincerà il proprio cammino in Europa al SBC Summit Barcelona del 2023, che si terrà dal 19 al 21 settembre a Fira Montjuic.

Contacts

press@payretailers.com