Riassunto: PayRetailers annuncia la sua partecipazione a SiGMA Europe 2023 a Malta

L’evento SiGMA Europe rappresenta un’opportunità eccezionale per la community di iGaming e per le aziende in relazione a questo settore. L’evento ospiterà 800 sponsor ed espositori, 25.000 rappresentanti e 250 relatori. Verranno inoltre organizzati otto eventi paralleli di networking e cene di networking, per creare l’ambiente ideale per lo scambio di idee e collaborazioni tra gli esperti del settore.

press@payretailers.com