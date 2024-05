Riassunto: IO Interactive dà il benvenuto a Ulas Karademir in qualità di nuovo Chief Technology Officer

COPENAGHEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–IO Interactive, lo sviluppatore ed editore indipendente di videogiochi meglio noto per i franchise di Hitman e Freedom Fighters, ha annunciato oggi che Ulas Karademir entrerà a far parte di IOI in qualità di nuovo Chief Technology Officer, alle dipendenze del CEO di IOI, Hakan Abrak. Questa nomina strategica per la leadership di IOI conferma l’impegno dello studio nell’offrire esperienze all’avanguardia ai suoi giocatori. Nel suo nuovo ruolo, Ulas supervisionerà le operazioni tecniche di IOI, lo sviluppo continuo di Glacier, il motore di gioco proprietario in-house di IOI, e lavorerà a stretto contatto con il team di produzione agli attuali progetti dello studio.









Ulas è un volto noto a IO Interactive, dato che ha già lavorato qui per più di sette anni nel periodo compreso tra il 2007 e il 2014.

