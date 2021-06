Riassunto: Paula Cogan è la nuova presidente di euNetworks, con responsabilità su ogni aspetto operativo delle attività aziendali

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–euNetworks Group Limited (“euNetworks”), società dell’Europa occidentale specializzata nelle infrastrutture per la banda larga, oggi annuncia la nomina di Paula Cogan nel team dirigenziale, con il ruolo di presidente di euNetworks. La signora Cogan, il cui incarico diventerà effettivo il 28 novembre 2021, sarà responsabile di tutti gli aspetti operativi delle attività dell’azienda.





Paula Cogan entra a far parte di euNetworks dopo un’esperienza pluriennale nel settore delle telecomunicazioni, forte di una carriera maturata presso realtà come British Telecom, Verizon e Colt. Più di recente è stata vicepresidente esecutivo per la gestione delle vendite, del marketing e dei rapporti con i clienti presso Colt, azienda di cui ha diretto la strategia commerciale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

