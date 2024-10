Riassunto: Partnership strategica tra Thales e Adani Airport Holding Ltd per migliorare le operazioni aeroportuali e l’esperienza dei passeggeri in India

Questa collaborazione strategica, pensata per tutti gli aeroporti gestiti da Adani Airport Holdings Limited (AAHL) in India, prevede una soluzione integrata creata da Thales basata su sicurezza dell’aeroporto, percorso biometrico del passeggero ed efficienza delle operazioni .

. La soluzione completa include Thales Fly to Gate , implementato agli inizi del 2024 per offrire ai passeggeri soluzioni biometriche touchless per DigiYatra 1 , e il suo Airport Operation Control Centre (APOC ), che sarà predisposto a breve per migliorare la gestione e la sicurezza negli aeroporti di Adani.

NUOVA DELHI–(BUSINESS WIRE)–Adani Airport Holdings Limited, il più grande operatore aeroportuale privato dell’India, e Thales, leader globale nello sviluppo di tecnologie avanzate, annunciano una partnership strategica per rivoluzionare le operazioni aeroportuali internazionali e l’esperienza dei passeggeri in tutto il Paese. Nell’ambito di questa partnership, Thales ha già implementato la soluzione Fly to Gate in sette aeroporti gestiti da Adani in India2, semplificando e migliorando il viaggio per milioni di viaggiatori dall’inizio del 2024. Estendendo questa collaborazione, Adani ha ora assegnato a Thales un contratto aggiuntivo per l’implementazione in tutti i suoi aeroporti dell’innovativo Airport Operation Control Centre (APOC) per ottimizzare la gestione complessiva dell’aeroporto e migliorare l’esperienza dei passeggeri in tutta sicurezza.









I sette aeroporti gestiti da Adani sono attualmente dotati di DigiYatra, resa possibile dalla soluzione Fly to Gate di Thales, basata sull’uso responsabile di una tecnologia avanzata di riconoscimento facciale come prova sicura dell’identità del passeggero. I passeggeri pre-iscritti possono quindi beneficiare di un modo semplice e affidabile per velocizzare il loro viaggio, eliminando la necessità di esibire un documento d’identità e la carta d’imbarco ad ogni punto di controllo (dal check-in all’imbarco). Riducendo i tempi di imbarco fino al 30% in questi aeroporti, questa soluzione biometrica è in linea con la visione del governo indiano di un’India digitale.

Inoltre, Thales è stata premiata per la progettazione, l’integrazione e l’implementazione di una soluzione APOC end-to-end per tutti gli aeroporti gestiti da Adani. Questa “Smart Digital Platform” basata su cloud ospiterà centralmente tutte le applicazioni necessarie per migliorare la gestione aeroportuale complessiva, la sicurezza e l’esperienza dei passeggeri.

L’innovativa piattaforma APOC raccoglie i dati operativi dai sottosistemi e dai sensori integrati degli aeroporti, nel rispetto degli standard di privacy. Questi dati vengono quindi elaborati in modo intelligente utilizzando l’automazione, l’analisi dei big data e solidi algoritmi di intelligenza artificiale (AI). La soluzione, che sarà presto implementata, anticiperà e ridurrà le carenze di risorse, aumentando così la prevedibilità e l’efficienza globale.

“Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con Adani Airport Holdings Limited per portare soluzioni tecnologiche innovative e rivoluzionare le operazioni aeroportuali e l’esperienza dei passeggeri in India. La nostra soluzione biometrica Fly to Gate e l’Airport Operation Control Centre (APOC) consentiranno ad Adani di semplificare le operazioni e garantire un viaggio sicuro e semplificato per milioni di passeggeri. Insieme, ci impegniamo a sostenere l’India nella sua visione di diventare il più grande mercato dell’aviazione al mondo entro il 2047”, ha dichiarato Ashish Saraf, VP e Country Director for India, Thales.

1 DigiYatra è un’iniziativa del Ministero dell’Aviazione Civile del Governo dell’India, volta a rendere il viaggio dei passeggeri senza soluzione di continuità, senza problemi e senza rischi per la salute. Il processo DigiYatra utilizza il singolo token della biometria facciale per convalidare digitalmente l’identità, il viaggio, la salute o qualsiasi altro dato necessario per consentire il viaggio aereo.

2 Mumbai, Ahmedabad, Guwahati, Jaipur, Lucknow, Mangaluru and Thiruvananthapuram

Informazioni su Thales

Thales (Euronext Paris: HO) è un leader globale nelle tecnologie avanzate specializzato in tre settori di business: Difesa e Sicurezza, Aeronautica e Spazio e Cybersecurity e Identità Digitale.

Sviluppa prodotti e soluzioni che contribuiscono a rendere il mondo più sicuro, più verde e più inclusivo.

Il Gruppo investe quasi 4 miliardi di euro all’anno in Ricerca e Sviluppo, in particolare in aree chiave dell’innovazione come l’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, le tecnologie quantistiche, le tecnologie cloud e il 6G.

Thales ha quasi 81.000 dipendenti in 68 paesi. Nel 2023, il Gruppo ha generato un fatturato di 18,4 miliardi di euro.

Informazioni su Thales in India

Presente in India dal 1953, Thales ha sede a Noida e altri uffici operativi e siti sparsi tra Delhi, Bangalore e Mumbai. Oltre 2200 dipendenti lavorano con Thales e le sue joint venture in India. Fin dall’inizio, Thales ha svolto un ruolo essenziale nella storia di crescita dell’India, condividendo le sue tecnologie e competenze nei mercati della difesa, aerospaziale e della sicurezza informatica e dell’identità digitale. Thales ha due centri di competenza ingegneristica in India: uno a Noida focalizzato sul business della sicurezza informatica e dell’identità digitale, mentre quello a Bangalore si concentra sulle capacità di ingegneria hardware, software e dei sistemi per il settore civile e della difesa.

Informazioni su Adani Airport Holdings Limited

AAHL è stata costituita nel 2019 come filiale al 100% di Adani Enterprises Ltd, la società di punta del Gruppo Adani. In linea con la sua visione di essere il leader globale nelle infrastrutture integrate e nella logistica dei trasporti, il Gruppo Adani ha iniziato la sua avventura nel settore aeroportuale emergendo come il miglior offerente per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo di sei aeroporti: Ahmedabad, Lucknow, Mangaluru, Jaipur, Guwahati e Thiruvananthapuram, e firmando accordi di concessione con l’Autorità aeroportuale dell’India per tutti e sei gli aeroporti. AAHL detiene anche il 74% di Mumbai International Airport Ltd, che, a sua volta, detiene il 74% di Navi Mumbai International Airport Ltd. Con otto aeroporti nel suo portafoglio di gestione e sviluppo, AAHL è la più grande società di infrastrutture aeroportuali dell’India, che rappresenta il 25% dell’affluenza passeggeri e oltre il 30% del traffico aereo merci dell’India.

Gruppo Thales

