Riassunto: Partnership InScope-AML e Regula per potenziare la conformità antiriciclaggio in Europa e altrove

InScope-AML, sviluppatore europeo di soluzioni per la gestione della conformità alle misure AML (antiriciclaggio), e Regula, sviluppatore globale di dispositivi forensi e soluzioni per la verifica dell’identità, hanno annunciato una partnership tecnologica. L’obiettivo è migliorare le capacità dei servizi KYC tramite una verifica completa e affidabile dei documenti d’identità.





RESTON, Va.–(BUSINESS WIRE)–Secondo l’indagine di Regula*, il 65% delle organizzazioni a livello globale utilizza la verifica digitale dei documenti come uno dei principali metodi di controllo dell’identità. E il 94% di coloro che ancora non utilizzano la verifica digitale dei documenti, prevedono di farlo nel prossimo anno. In risposta alla crescente domanda di verifica online dell’identità, che sia agevole e affidabile, Regula e InScope-AML uniscono le forze per offrire alle aziende in Europa e in Africa una soluzione completa e affidabile per la gestione della conformità KYC e AML.

