Riassunto: Parse lancia il GigaLab per portare il sequenziamento di singole cellule a miliardi di cellule all’anno

Dimostra capacità di sequenziamento con 10 milioni di cellule e più di 1.000 campioni in un’unica sessione

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Parse Biosciences, fornitore leader di soluzioni accessibili e scalabili per il sequenziamento di singole cellule, ha annunciato oggi il lancio di Parse GigaLab™ per portare il sequenziamento di cellule singole a miliardi di cellule all’anno. GigaLab sfrutta la tecnologia Evercode™ di Parse per cellule singole con un flusso di lavoro su scala e un’automazione ampliata per consentire scoperte mai ritenute possibili con gli attuali metodi utilizzati per le cellule singole.





GigaLab è stato appositamente sviluppato per i ricercatori che lavorano con progetti di 10 milioni di cellule e ancora superiori.

