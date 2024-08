Riassunto: Parse Biosciences stringe una partnership con l’azienda taiwanese Prisma Biotech per espandere la presenza in Asia

L’accordo estenderà l’accesso in Asia del portafoglio in crescita Parse di soluzioni per il sequenziamento di singole cellule

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Parse Biosciences, un leader nello sviluppo di soluzioni accessibili e scalabili per il sequenziamento di singole cellule, oggi ha annunciato un accordo con l’azienda taiwanese Prisma Biotech volto a espandere la propria presenza in Taiwan e nella regione Asia-Pacifico.





“Sia le imprese del settore biotecnologico e farmaceutico sia gli istituti di ricerca universitari in Asia stanno richiedono in misura sempre maggiore le soluzioni per il sequenziamento di singole cellule Parse Evercode mentre ne scoprono la scalabilità e semplicità”, spiega Alex Rosenberg, Ph.D., co-fondatore e Ceo Parse Biosciences. “Guardiamo con fiducia all’opportunità di metterli in grado di mettere a frutto facilmente la nostra tecnologia di sequenziamento di singole cellule tramite la partnership conclusa con Prisma”.

