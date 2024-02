Riassunto: Parse Biosciences avvia una partnership con INTEGRA Biosciences per i flussi di lavoro automatizzati per singole cellule

L’automazione abiliterà una maggiore capacità per i progetti su singola cellula

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Parse Biosciences, fornitore leader di soluzioni accessibili e scalabili per il sequenziamento di singole cellule, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo con INTEGRA Biosciences allo scopo di integrare Assist Plus con i protocolli incorporati per singole cellule Evercode™ di Parse. La combinazione della portata della tecnologia di Parse con la gestione semi-automatica dei liquidi di Assist Plus ridurrà notevolmente il tempo di lavoro, aumentando ulteriormente la produttività e l’efficienza del flusso di lavoro. Come parte dell’accordo, Parse venderà direttamente ai clienti una soluzione in bundle composta dai reagenti Evercode per singole cellule e da uno strumento INTEGRA Assist Plus abilitato all’applicazione.





