Riassunto: Parker Aerospace aderisce al consorzio HyFIVE per far progredire lo sviluppo del sistema di carburante a idrogeno liquido per l’aviazione

CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Parker Aerospace, filiale di Parker Hannifin Corporation, leader mondiale nelle tecnologie per il movimento e il controllo, aderirà al consorzio HyFIVE composto da partner accademici e di settore che sviluppano un sistema di carburante a idrogeno liquido e una catena di approvvigionamento leader a livello mondiale per supportare l’aviazione a emissioni zero nel 2030.

Oltre a Parker Aerospace, HyFIVE comprende i partner di settore Marshall e GKN Aerospace, nonché partner accademici come le università di Manchester, Bath e Cardiff.

