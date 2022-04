Riassunto: Pando Software inizia la preregistrazione di tre nuovi universi Pandonia P2E

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–La preregistrazione dei nuovi universi Pandonia P2E inizia prima del lancio globale simultaneo. I tre universi Pandonia includeranno “Pandonia Arena”, “Guardians of Pandonia” e “Dragons of Pandonia”. La preregistrazione è disponibile già ora su https://pandonia.co.





“Pandonia Arena” con eroi unici

“Pandonia Arena” fu distribuita in forma di token non fungibili (non-fungible tokens, NFT) per eroi con abilità visive distintive e uniche. Il metodo di controllo che consente a chiunque di giocare facilmente, come le modalità Battaglia campale, Grande boss e Corona, è un enorme vantaggio. Il gioco P2E globale Arcade N. 1 basato su NFT “Pandonia Arena” verrà lanciato a maggio.

Nuovo gioco di ruolo collezionabile P2E “Guardians of Pandonia”

“Guardians of Pandonia” è un gioco di ruolo (role-playing game, RPG) collezionabile per dispositivi mobili in cui i giocatori possono creare propri team composti da un massimo di sei personaggi, vivere avventure e scorrerie, e fruire di contenuti PVP.

