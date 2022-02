Riassunto: Pando Software: cimentatevi nei combattimenti nel nuovo gioco P2E ‘Legend of Pandonia’ per vincere monete!

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Sono in molti gli utenti ad apprezzare il gioco P2E ‘Legend of Pandonia’ (nel seguito denominato L.o.P), uscito nel 2022, per il suo gameplay di prim’ordine. Grazie all’aggiornamento che offre lo stacking e l’integrazione dei portafogli un maggior numero di utenti potrà ora intraprendere il viaggio interessante ed emozionante al fianco dei Cavalieri.





Monete nel Mio portafoglio… Aggiornamento con integrazione dei portafogli!

Gli utenti potranno ora trasferire le monete mPANDO acquisite in-game ai loro portafogli. Gli utenti che creeranno un portafoglio PANDO SWAP vi potranno trasferire il loro patrimonio mPANDO per effettuare versamenti/prelievi.

