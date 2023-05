Riassunto: Palantir e il Ministero ucraino per la Trasformazione Digitale firmano un accordo per la ricostruzione

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Palantir Technologies Inc e il Ministero ucraino per la Trasformazione Digitale hanno annunciato oggi una collaborazione che aiuterà la tecnologia dell’azienda a sostenere le difesa e la ricostruzione del Paese a seguito dell’invasione russa.

Il memorandum d’intesa spianerà la strada alla cooperazione in aree critiche come la catalogazione e la valutazione dei danni a edifici e infrastrutture, e l’utilizzo di software per ottimizzare la ricostruzione.

Palantir, importante azienda di software e fornitore di soluzioni cloud, estenderà il suo supporto come partner strategico dell’Ucraina su una gamma di settori per realizzare i seguenti obiettivi comuni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media

Lisa Gordon



media@palantir.com