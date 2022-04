Riassunto: Paige si aggiudica marchi CE-IVD e UKCA per l’applicazione clinica dell’AI nel rilevamento delle metastasi del tumore al seno nei linfonodi

Paige ora detiene sei marchi CE nel suo portafoglio di applicazioni cliniche dell’AI

Paige Breast Lymph Node è stato lanciato per la prima volta al Convegno annuale della United States and Canadian Academy of Pathology (USCAP) nel marzo 2022

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Paige, azienda leader globale per le applicazioni cliniche dell’AI in patologia, oggi ha annunciato di aver ricevuto i marchi CE-IVD e UKCA per Paige Breast Lymph Node. Il software potenziato dall’AI per dispositivi medici appena lanciato aiuta i patologi a rilevare se il tumore al seno ha sviluppato metastasi nei linfonodi, in concomitanza con l’analisi interpretativa dei patologi stessi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jon Yu



ICR Westwicke



Tel: 475.395.5375



Jon.Yu@westwicke.com