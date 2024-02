Riassunto: Owlin lancia ‘Owlin for Banks’, una soluzione completa per la convalida e due diligence di terze parti

NEW YORK e AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Dopo il successo del lancio della soluzione completa Know Your Customer (KYC) di Owlin ideata per i fornitori di servizi di pagamento (PSP), Owlin è orgogliosa di annunciare il rilascio di Owlin for Banks, una soluzione completa per la Convalida e la Due Diligence di terze parti.





Con Owlin for Banks, Owlin offre una soluzione per tutti i team all’interno di una banca che hanno a che fare con la Convalida e la Due Diligence di terze parti (ad esempio, fornitori, Know Your Business (KYB)). Owlin for Banks facilita l’inserimento, il monitoraggio e la rimozione di terze parti senza soluzione di continuità pur assicurando la conformità con i requisiti normativi. Per incontrare le esigenze dei clienti bancari, Owlin include dati che comprendono media avversi, sanzioni, persone politicamente esposte (PEP), imprese di proprietà statale (SOE), varie liste di controllo e liste nere, registrazioni presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e il database dei reclami dei consumatori del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) degli Stati Uniti.

