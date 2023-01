Riassunto: Owlin lancia la soluzione completa KYC per i fornitori di servizi di pagamento

NEW YORK e AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Oggi la piattaforma di intelligenza artificiale Owlin ha annunciato il lancio di Owlin for KYC, offrendo ai Payment Service Providers (PSP), i fornitori di servizi di pagamento, un’unica soluzione per l’onboarding, il monitoraggio e l’offboarding dei commercianti.

Con questa nuova soluzione, Owlin aiuta i PSP ad affrontare alcune delle priorità più urgenti riguardanti la conformità con le ultime normative e la gestione delle insicurezze derivanti dagli attuali sviluppi economici.

Owlin for KYC consente ai PSP di verificare i propri commercianti rispetto a diverse fonti di dati, tra cui Adverse Media, Sanctions, Politically Exposed Persons e Customer Reviews. Quest’ultima offerta di Owlin migliorerà notevolmente i processi KYC, particolarmente quando i PSP verificano manualmente i commercianti rispetto a diverse fonti di dati per controllare il livello di rischio nel proprio portafoglio di commercianti.

