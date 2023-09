Riassunto: Owlin aggiunge le funzioni di Consumer Sentiment & Review Data alla propria offerta nel suo percorso di trasformazione del settore del risk management per i Payment Service Provider

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Owlin, azienda leader per soluzioni di gestione del rischio di terze parti per i venditori, è fiera di annunciare il proprio prossimo, importante, passo nel percorso di crescita del settore Fintech: una nuova funzione di Consumer Review Data, progettata specificatamente per i team che gestiscono il rischio all’interno delle aziende di Payment Service Provider (PSP). L’eccellenza nell’operatività diventa sempre più fondamentale che mai per le aziende PSP e i processi di review manuali si rivelano spesso costosi, inefficienti e poco reattivi. Quest’ultima offerta di Owlin apre le porte per un processo di trasformazione più incentrato sul risk management altamente efficiente, proattivo ed economicamente vantaggioso.









Una delle funzioni più importanti della Consumer Review di Owlin è la sua capacità senza pari di individuare i segnali più importanti di rischio, come segni di sofferenza aziendale (ad esempio, problemi legati alla fase di delivery o di prodotto), con largo anticipo rispetto a eventi più problematici che potrebbero portare a situazioni più estreme come una bancarotta.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti di Owlin: ​​Stefan Peekel, stefan@owlin.com, +1 201 932 4580