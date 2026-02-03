Riassunto: Owl Labs presenta Meeting Owl 5 Pro di nuova generazione, ampliando la collaborazione ibrida aziendale

La Società porta avanti la sua strategia aziendale con la flessibilità BYOD, l'allineamento della Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) e un programma partner di canale migliorato

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Owl Labs, un leader nella tecnologia di videoconferenza a 360 gradi e di collaborazione ibrida basate sull'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato Meeting Owl 5 Pro, la sua ultima fotocamera a 360 gradi, speaker e microfono. Meeting Owl 5 Pro ridefinisce l'esperienza del centro tavola per le riunioni ibride con una soluzione realizzata appositamente per le organizzazioni aziendali, offrendo un'esperienza Bring Your Own Device (BYOD) ininterrotta e con un unico cavo.

La flessibilità è fondamentale nella progettazione del Meeting Owl 5 Pro e gli consente di sostenere virtualmente qualsiasi allestimento della sala, da configurazioni autonome BYOD all'integrazione come dispositivo periferico all'interno di sistemi completi nella sala.

