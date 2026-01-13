Riassunto: Owkin porta avanti lo sviluppo del modello di frontiera per la super intelligenza artificiale biologica, accelerata da NVIDIA

La collaborazione utilizza i modelli aperti di NVIDIA, l'infrastruttura e la competenza AI per realizzare modelli di ragionamento biologico di prossima generazione per lo sviluppo di farmaci

SAN FRANCISCO e PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Owkin, azienda di intelligenza artificiale la cui missione è risolvere la complessità della biologia, oggi ha annunciato una collaborazione con NVIDIA per arricchire OwkinZero, il grande modello di ragionamento biologico di Owkin. La collaborazione utilizzerà l'ecosistema digitale AI all'avanguardia di NVIDIA, compresa la famiglia Nemotron di modelli aperti e lo schema NVIDIA NeMo per migliorare le prestazioni, la scalabilità, le misure di sicurezza e la solidità delle capacità di ragionamento biologico di Owkin per accelerare le innovazioni future nella scoperta e nello sviluppo di farmaci.

