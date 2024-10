Riassunto: Owkin annuncia la collaborazione con AstraZeneca per sviluppare una soluzione su base AI di pre-screening della mutazione gBRCA per il tumore al seno

Utilizzando l’ampia rete di dati di Owkin e l’intelligenza artificiale all’avanguardia, questa soluzione ottimizza la pre-screening della mutazione gBRCA nel tumore al seno direttamente da vetrini H&E digitalizzati di campioni istologici

Obiettivo della soluzione è migliorare l’identificazione di gBRCA e ampliare l’accesso a nuove opzioni terapeutiche

Questo strumento verrà sviluppato utilizzando dati di alta qualità provenienti da oltre 6.500 immagini di di vetrini interi (WSI) da resezioni e biopsie di circa 2.000 pazienti, fino a metà dei quali hanno la mutazione gBRCA, per garantire solide prestazioni in diversi contesti di laboratorio

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Owkin, la prima azienda biotecnologica completa guidata dall’IA che utilizza IA causale all’avanguardia per sbloccare la scoperta, lo sviluppo e la diagnostica, è lieta di annunciare una nuova collaborazione con AstraZeneca, società biofarmaceutica globale, per sviluppare uno strumento guidato dall’IA da utilizzare per la rilevazione in fase pre-screening di mutazioni gBRCA (gBRCAm) nel tumore al seno direttamente da vetrini istologici digitalizzati.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

owkin@brands2life.com