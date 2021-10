Riassunto: Overland-Tandberg aggiunge le unità esterne RDX® SSD al portafoglio in espansione delle soluzioni di archiviazione dati

SAN RAMON, California–(BUSINESS WIRE)–Overland-Tandberg, azienda tecnologica globale che sviluppa e produce infrastrutture IT cloud ibride e soluzioni per la protezione dei dati con cui le aziende di tutte le dimensioni possono gestire e proteggere in modo sicuro le loro risorse digitali, annuncia l’introduzione delle sue nuove unità a stato solido RDX® SSD.

RDX SSD è l’attesissima serie ad alte prestazioni che si unisce alla consolidata linea RDX HDD di Overland-Tandberg, lo standard riconosciuto a livello aziendale per le cartucce rimovibili. “Il portafoglio combinato di RDX SSD e RDX HDD offre ora ai clienti più opzioni e una maggiore flessibilità quando i carichi di lavoro dei dati richiedono prestazioni elevate o di archiviazione” ha dichiarato Andreas Arndt, vicepresidente delle vendite per EMEA e APAC.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Richieste di informazioni da parte dei media:

Kevin Brown



Responsabile Marketing



Overland-Tandberg



kbrown@overlandtandberg.com

1-510-326-7253