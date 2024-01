Riassunto: ORTEC collabora con la società di investimenti globali Battery Ventures per accelerare le sue ambizioni di espansione

ZOETERMEER, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–ORTEC, un fornitore globale di software di supporto decisionale e capacità di data science, è lieta di annunciare una collaborazione con la società di investimenti Battery Ventures per accelerare le sue ambizioni di espansione. Questa partnership strategica, che comprende un notevole investimento da parte di Battery, segna un momento importante nell’esistenza di ORTEC e posiziona la società per aumentarne l’impatto sui clienti e in mercati chiave a livello globale. Con questa partnership, ORTEC sarà in grado di rafforzare ulteriormente la sua posizione di leadership negli Stati Uniti e in Europa nel settore della supply chain, della gestione della forza lavoro e della consulenza e scienza dei dati.









