Riassunto: Orienteed integrerà Edgio nella sua piattaforma operativa per migliorare funzionalità componibili dello stack per attività commerciali

PHOENIX e LA CORUÑA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Orienteed, azienda leader nello sviluppo del commercio elettronico e specializzata in soluzioni digitali scalabili per questo settore, oggi ha annunciato una partnership con Edgio, Inc. (Nasdaq: EGIO), azienda che sviluppa soluzioni all’avanguardia per la sicurezza e abilitate per l’edge. Edgio fornirà il back-end sicuro ai componenti front-end di Orienteed attuandone l’implementazione mediante Crowlify, una piattaforma operativa sviluppata per ridurre le complessità nella gestione di vari ambienti in un ecosistema HCL Commerce.





Le aziende che stanno pianificando di creare o sostituire il loro attuale front-end potranno utilizzare le funzionalità Crowlify CI/CD, combinate con la rete di erogazione di contenuti (CDN) abilitata per l’edge di Edgio e con funzioni di sicurezza olistica delle applicazioni web, per facilitare la scalabilità e migliorare la velocità dei siti web, il tutto senza andare a scapito della sicurezza.

