Riassunto: Ora disponibile su Scientist.com l’intera gamma di servizi per la ricerca di Cureline Group

La CRO globale emergente utilizza questa piattaforma digitale per commercializzare i propri servizi rivolti alla comunità biofarmaceutica mondiale





SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Cureline Group, pioniere nel settore della medicina traslazionale e di precisione, oggi ha annunciato il programma per la presentazione della sua gamma completa di prodotti e servizi per la ricerca su Scientist.com, il più importante marketplace dedicato alla ricerca preclinica per il comparto biofarmaceutico. I ricercatori del segmento biofarmaceutico che utilizzano Scientist.com ora possono accedere in modo rapido e conveniente a servizi essenziali quali biobanca (inclusi raccolta, lavorazione, conservazione e recupero di campioni biologici), convalida di campioni umani (tra cui identificazione e verifica dei biomarcatori), servizi veterinari preclinici e gestione di progetti preclinici (progettazione dei protocolli, effettuazione degli studi e analisi dei dati), istopatologia, patologia digitale e altri servizi di laboratorio essenziali per velocizzare la scoperta e lo sviluppo farmacologico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media:

Olga Potapova, CEO di The Cureline Group



+1 415-468-6400 int. 221



olga-potapova@cureline.com

Sean Preci, direttore senior per il marketing e il contenuto di Scientist.com



+1 858 771-3813 int. 187



marketing@scientist.com

Heiko Bergmann, vicepresidente per le vendite e la strategia di palleos healthcare GmbH



+49 611 950 190 0 int. 50



heiko.bergmann@palleos.com