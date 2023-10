Riassunto: Optomind e MaxLinear annunciano la collaborazione allo sviluppo del ricetrasmettitore SR8 PAM4 a 112Gbps OSFP a 800Gbps in occasione dell’esposizione ECOC 2023

GLASGOW, Scozia–(BUSINESS WIRE)–Optomind e MaxLinear organizzeranno una dimostrazione dei cavi ottici attivi (AOC) OSFP 800 Gbps e dei ricetrasmettitori ottici SR8 in occasione dell’esposizione ECOC 2023 che si terrà a a Glasgow, in Scozia, dal 2 al 4 ottobre (stand 775, Optomind; 776, MaxLinear). Optomind ha sviluppato i ricetrasmettitori ottici SR a 100 Gbps/corsia e gli AOC migliori della categoria utilizzando la soluzione PAM4 DSP della famiglia 5nm Keystone di MaxLinear.





Portare la velocità di trasmissione dei dati a 100 Gbps per corsia trasforma drasticamente l’ecosistema dei data center, in particolare negli ambiti di IA/apprendimento automatico (ML) e calcolo ad alte prestazioni (HPC). I carichi di lavoro per la formazione di IA e trasformatori generativi pre-addestrati (GPT) richiedono reti enormi e ad alta densità che utilizzano un gran numero di server collegati tra loro tramite switch rack su collegamenti di breve portata.

Contatto con i media: Peter Klessel pete.klessel@optomindinc.com, 408-623-4861

Contatto con i media: Matthew Lea mlea@maxlinear.com, 760-415-2529