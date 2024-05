Riassunto: OpsMill trasforma l’automazione delle infrastrutture con il rilascio beta di Infrahub open source

Infrahub unisce i mondi dell’infrastruttura come codice e della gestione delle infrastrutture in un’unica piattaforma

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–OpsMill, un pioniere nell’automazione di infrastrutture e reti, oggi ha annunciato il rilascio beta della sua piattaforma open source Infrahub. Infrahub unisce in un’unica piattaforma capacità di automazione precedentemente eclettiche, consentendo ai team di IT di trasformare tutte le loro operazioni di centri dati, cloud, reti e infrastrutture di sicurezza con un’automazione scalabile e consumabile.









“Per anni ho lavorato a realizzare sistemi di automazione per la gestione di infrastrutture e reti in una varietà di organizzazioni. Ad ogni tappa ho incontrato le stesse difficoltà: gestire infrastrutture di rete e cloud richiedeva l’uso di un insieme di soluzioni confuso, complicato e costoso. Questi strumenti erano sempre impediti da gravi limiti tecnici, come rigidi modelli di dati”, ha dichiarato Damien Garros, CEO e co-fondatore di OpsMill.

