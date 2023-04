Riassunto: OpSec Group, leader mondiale nelle soluzioni per la Brand Protection, si quoterà al Nasdaq grazie alla proposta di aggregazione aziendale con Investcorp Europe Acquisition Corp I

Il portafoglio di prodotti, servizi e soluzioni di OpSec Group è progettato per affrontare il ciclo di vita end-to-end dell’ottimizzazione, della monetizzazione e della protezione del marchio e della proprietà intellettuale.

Investcorp Europe ritiene che i risultati finanziari di OpSec Group siano convincenti, con circa 218 milioni di dollari di ricavi totali proforma stimati per l’esercizio 2023 (conclusosi il 31 marzo 2023) e un’espansione del margine EBITDA dall’esercizio 2021 all’esercizio 2023.

Il valore d’impresa proforma previsto per la società combinata è di circa 426 milioni di dollari.

La transazione è supportata da un backstop di 50 milioni di dollari da parte dello sponsor di Investcorp Europe, con un massimo di 199 milioni di dollari di proventi lordi della transazione a disposizione di OpSec Group, subordinatamente ai rimborsi degli azionisti di Investcorp Europe.

La transazione servirà a finanziare parzialmente le iniziative di crescita e ad ampliare il portafoglio delle soluzioni principali di OpSec Group attraverso lo sviluppo di prodotti e potenziali acquisizioni.

Il webcast della teleconferenza con i vertici di OpSec Group e Investcorp Europe e la relativa presentazione agli investitori sono disponibili al seguente indirizzo https://www.opsecsecurity.com/investors/.

LONDRA E NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–OpSec Group, leader mondiale nelle soluzioni per la protezione dei marchi e la gestione della proprietà intellettuale (IP), e Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB) (“Investcorp Europe”), società specializzata in acquisizioni, hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo di aggregazione aziendale che porterà OpSec Group a diventare una società pubblica.

