Riassunto: OPEX® forma un partenariato con Transitic per fornire innovative soluzioni di automazione del magazzino ai clienti di tutta la Francia

MOORESTOWN, N.J.–(BUSINESS WIRE)–OPEX® Corporation, da oltre 45 anni leader globale nell’automazione di prossima generazione, tramite la sua controllata OPEX® GmBH annuncia la creazione di un partenariato strategico in Francia con Transitic, nell’obiettivo di fornire ai clienti un’avanzata tecnologia di automazione del magazzino. Transitic è un innovativo progettista e integratore di soluzioni connesse per l’intralogistica. Entrambe le aziende sono a conduzione familiare, e questo rappresenta un legame comune con culture e valori radicati nell’integrità, negli standard elevati e nell’innovazione.

“Eravamo alla ricerca di un partner per l’intralogistica con una solida presenza in Francia e competente nei servizi rivolti a settori che possono avvantaggiarsi delle nostre soluzioni”, ha dichiarato Nicolas Dewit, responsabile dello sviluppo commerciale in Europa, Medio Oriente e Asia (EMEA) di OPEX Warehouse Automation.

