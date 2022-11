Riassunto: OPEX® festeggia l’apertura del nuovo centro di formazione e assistenza presso la sede EMEA in Germania con un’inaugurazione ufficiale

MOORESTOWN, N.J.–(BUSINESS WIRE)–OPEX® Corporation, da quasi 50 anni leader globale nell’automazione di prossima generazione, festeggia l’apertura ufficiale di OPEX GmbH, la sede centrale europea dell’azienda, a Duisburg, Germania. La struttura sarà l’hub centrale europeo per clienti e partner che potranno scoprire e provare, anche tramite l’interazione, le innovative tecnologie per l’ automazione del magazzino e l’automazione di documenti e posta di OPEX progettate per migliorare i flussi di lavoro e l’efficienza infrastrutturale.

L’inaugurazione sarà festeggiata il 7 dicembre 2022 con una cerimonia di taglio del nastro. Clienti, partner, funzionari del governo regionale e rappresentanti dei media sono invitati a partecipare all’evento insieme al CEO e ad alti dirigenti dell’azienda.

