Riassunto: OPEX® e Peltier Partner forniranno la prima soluzione unica nel suo genere per lo stoccaggio refrigerato per sistemi di distribuzione automatizzata

MOORESTOWN, N.J.--(BUSINESS WIRE)--OPEX® Corporation, un leader globale nel settore dell'automazione di nuova generazione in grado di offrire soluzioni innovative per l'automazione di magazzini, documenti e posta, oggi ha annunciato una collaborazione tecnologica strategica con Peltier, un innovatore nel commercio della catena del freddo, per offrire una soluzione di stoccaggio refrigerato multi-temperatura e multi-profondità, prima nel suo genere, per sistemi di distribuzione automatizzata. Questa collaborazione introduce funzionalità multi-temperatura all'avanguardia e ai sistemi automatizzati di stoccaggio e recupero (ASRS) Perfect Pick® e Infinity® di OPEX Corporation, consentendo ai clienti dei mercati di generi alimentari, farmaceutici e delle scienze della vita di conservare e recuperare facilmente prodotti refrigerati e congelati, utilizzando le sacche attivamente refrigerate e abilitate all'IA di Peltier, eliminando la necessità di costose celle frigorifere o di infrastruttura specializzata.

