Riassunto: OPEX® Corporation nominata da SupplyTech Breakthrough innovazione dell’anno tra i sistemi di smistamento 2024

MOORESTOWN, NEW JERSEY–(BUSINESS WIRE)–OPEX® Corporation , azienda leader globale nel settore dell’automazione all’avanguardia per automazione di magazzino, documenti e mail, è stata selezionata dal programma SupplyTech Breakthrough Awards come vincitrice del premio Sortation System Innovation of the Year Award 2024 con OPEX Sure Sort® X con OPEX Xtract™.





Questo programma annuale di premi è organizzato da SupplyTech Breakthrough, un’organizzazione indipendente leader di intelligence di mercato che valuta e premia aziende tecnologiche, prodotti e servizi che si distinguono nel settore della tecnologia della catena di approvvigionamento e del settore logistico in tutto il mondo.

OPEX Sure Sort X con OPEX Xtract, presentato nel marzo 2024, rappresenta la prossima generazione di soluzioni di smistamento e recupero ordini automatizzate ad alta velocità.

