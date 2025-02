Riassunto: OPEX® Corporation annuncia importanti miglioramenti a Infinity® Automated Storage and Retrieval System

MOORESTOWN, N.J.--(BUSINESS WIRE)--OPEX® Corporation, un leader globale nell'Automazione di nuova generazione che fornisce soluzioni innovative per l'automazione del magazzino, dei documenti e della posta, sta introducendo notevoli miglioramenti al suo Infinity® Automated Storage and Retrieval System (AS/RS). Le funzioni potenziate comprendono un aumento del 15 percento nel carico utile di archiviazione del sistema, assieme a nuove capacità di slotting di archiviazione.

Infinity AS/RS, lanciato nel 2022, abbina densità, configurabilità e flessibilità di archiviazione senza pari, per soddisfare le esigenze più urgenti di automazione di magazzino in micro-fulfillment, distribuzione omnicanale, rifornimento del negozio e e-commerce. Mentre in precedenza il sistema Infinity è stato in grado di supportare carichi utili di 70 libbre (31,7 kg), il sistema migliorato è in grado di supportare carichi utili di 90 libbre (40,8 kg).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni

Laura Evans

levans@opex.com

+1.856.727.1100 x 5012