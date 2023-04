Riassunto: OPEX collabora con Advanced Robotics in Ungheria per la fornitura di innovative soluzioni per l’automazione del magazzino

Advanced Robotics diventa il primo integratore di OPEX a implementare il sistema ‘da merce a persona’ Perfect Pick di OPEX in Europa

MOORESTOWN, N.J.–(BUSINESS WIRE)–OPEX® Corporation, leader globale nell’automazione di prossima generazione che fornisce soluzioni per l’automazione di documentazione, posta e magazzino, ora collabora con Advanced Robotics Zrt., integratore per l’implementazione tecnologica con sede in Ungheria.

Con l’autorizzazione alla vendita di Perfect Pick® di OPEX, un sistema di stoccaggio e recupero automatizzato (AS/RS) da merce a persona , e di Sure Sort®, una soluzione compatta per lo smistamento di articoli di piccole dimensioni, Advanced Robotics diventerà il primo partner in Europa a installare Perfect Pick.

Presso un importante cliente ungherese di Advanced Robotics, con sede a Budapest, nel 2024 saranno installate tre corsie Perfect Pick.

